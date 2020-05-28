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Kayseri Süper Amatör Ligi oynanacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Ligi, alınan karar sonrası 18 Temmuz oynanacak olan müsabakalar ile kaldığı yerden başlayacak.Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Ligi kaldığı yerden devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Ligi oynanacak

Kayseri Süper Amatör Ligi, alınan karar sonrası 18 Temmuz oynanacak olan müsabakalar ile kaldığı yerden başlayacak.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Ligi kaldığı yerden devam edecek. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle süresiz ertelenen karşılaşmaların ardından nihai karar açıklandı. Süper Amatör Liginde kalan 4 hafta 18 Temmuz’da başlayacak. Kalan bu 4 hafta sonunda şampiyon ve küme düşecek takımlar belli olacak.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ASKF’lere gönderilen yazıda, "32 ilimizin Süper Amatör liglerinden sadece Şanlıurfa ili Süper Amatör ligini bitirmiş olup diğer illerimizde Süper Amatör ligler devam etmektedir. Liglerin bitmesine bir haftası kalan illerimiz olduğu gibi 4-5 haftası kalan illerimizde vardır. 31 ilimizdeki Süper Amatör ligler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan statülerine uygun olarak tamamlanacaktır.

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Kayseri Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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