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Kayseri Ticaret Borsası

14.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,906,00ArpaKg5,855,87
Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0060,00SucukKg141,50189,00Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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Anahtar Kelimeler:
Pastırma sucuk

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:10
Akşam
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Yatsı
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