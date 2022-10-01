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Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

01.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde 41 meslek komitesi üyesi seçilirken KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Motorlu Taşıtlar Meslek Komitesinde oyunu kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsoy, nezih bir ortamda 126 yıllık geçmişe sahip KTO'da meslek komitesi seçimlerinin tamamlandığını belirtti.

Toplam 21 bin üyesi olan KTO'da oy kullanma hakkına sahip üyelerin demokratik ortamda oylarını kullandığını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ziyaretimize gelen, hakkımızda dua eden tüm üyelerimize, tüm Kayseri halkımıza ve oy kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başarıyla devam edeceğiz yine. 4,5 yıl geçirdik, önümüzdeki 4 yıl içerisinde de canla başla ekibimizle birlikte şehrimiz ve ülkemiz için mücadele etmeye, çalışmaya gayret edeceğiz."

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