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Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu’nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor’u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6’ya çıkardı.Stat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Muhammed Emin Çolak xxx, Gülhanım Güven xxx, Zeliha Uyrun xxxOSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz xxx, Burkan Şaman xx (Dk.

Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu’nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor’u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6’ya çıkardı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammed Emin Çolak xxx, Gülhanım Güven xxx, Zeliha Uyrun xxx
OSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz xxx, Burkan Şaman xx (Dk. 55 Hasan Sait Okuyucu x), İsmail Can Öcal xx (Dk. 60 Ethem Eren x), Hasan Taha Irmak xxx, Ahmet Taha Soytürk xxx, Furkan Sığırcı xxx, Yakup Nazik xx (Dk. 48 Rasim Çelik xx), Mert Ali Yıldız xxx, Burak Altıntaş xxx, Çağan Zeki Doğan xxx, Yasin Özkardeş xx (Dk. 50 Ahmet Haklı xx)
İncesu Erdemspor: Muhammet Furkan Kıymaz x, Yasin Karaca xx, Ekber Şimşek x (Dk. 36 Mustafa Efe Seval x), Fevzi Alkan x, Ahmet Yiğit Akbaş x (Dk. 57 Enes Musa Karaağaç x), Anıl Bedir x, Bayram Kaplan x (Dk. 36 Emirhan Turan x), Mehmet Emin Bülbül x (Dk. 60 Ahmet Cemil Tiryaki x), İsmail Karpuz xx, Melih Taha Ocak xx, Gürkan Gökduman x (Dk. 48 Orhan Hasan Narin x)
Goller: Burak Altıntaş Dk. 40 ve 66 , Çağan Zeki Doğan Dk. 43 (OSB Atletikspor)

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Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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