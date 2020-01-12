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  4. Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kayseri U-15 Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor’u 3-1 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Yakup Aksoy xxx, Oğuzhan Bahçıvan xxx, Onur Arifoğlu xxxArgıncık Esnasfpor: Burak Mutlu xx, Emirhan Tahta xx, Adem Yılmaz xx, Serhat Mert xxx, Taner Tak xxx, Ali Balkan xxx, Buğra Gökmen xx, Burak Akkoyun xx, Semih Üzel xxxx, Ramazan Ozon xx, Halil İbrahim Kabakçıoğlu xxKılıçaslan Yıldız: Rasim Akgündüz x, Eray Kepenek x, Kaan Karaca xx, Can Ergün xx, Mehmet Yıldız x, Alper Erdoğan x, İsmail Ardıç xx, Muhammed Acar x, Muhammed Akkan xx, Abdurrahman Kendir xx, Eray Alıcı xGoller: Semih Üzel Dk.

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor’u 3-1 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Yakup Aksoy xxx, Oğuzhan Bahçıvan xxx, Onur Arifoğlu xxx
Argıncık Esnasfpor: Burak Mutlu xx, Emirhan Tahta xx, Adem Yılmaz xx, Serhat Mert xxx, Taner Tak xxx, Ali Balkan xxx, Buğra Gökmen xx, Burak Akkoyun xx, Semih Üzel xxxx, Ramazan Ozon xx, Halil İbrahim Kabakçıoğlu xx
Kılıçaslan Yıldız: Rasim Akgündüz x, Eray Kepenek x, Kaan Karaca xx, Can Ergün xx, Mehmet Yıldız x, Alper Erdoğan x, İsmail Ardıç xx, Muhammed Acar x, Muhammed Akkan xx, Abdurrahman Kendir xx, Eray Alıcı x
Goller: Semih Üzel Dk. 20 , 32 ve 60 (Argıncık Esnafspor) , İsmail Ardıç Dk. 53 (K.Aslan Yıldızspor)

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

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Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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