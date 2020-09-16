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Kayseri Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği yaptığı açıklama ile Vali Şehmus Günaydın’ın isminin kullanılarak verilen hesaplara para yatırılmasının istendiğini duyurdu.

Kayseri Valiliği yaptığı açıklama ile Vali Şehmus Günaydın’ın isminin kullanılarak verilen hesaplara para yatırılmasının istendiğini duyurdu. Kayseri Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur”

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