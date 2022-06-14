Kayseri Valisi Çiçek, selin yaşandığı Yahyalı ilçesinde incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün selin yaşandığı Derebağ Mahallesi'ne giden Çiçek, Yahyalı Kaymakam Vekili Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk’ten bilgi aldı.

Heyelan nedeniyle yolu bir süre ulaşıma kapanan Derebağ Şelalesi ile Kapuzbaşı Şelalesi'nde de incelemede bulunan Çiçek, daha sonra Ulupınar ve Balcıçakırı mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kapuzbaşı Şelalesi'ne hayran kalan Çiçek, burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten muhteşem bir şeyle karşılaştım. Buraya cam teras yaptırırsak, insanlar hem bu adrenalini hem güzel manzaranın seyrini tadacaklar. Belediye Başkanımız talimatı verdi. İnşallah sonraki gelişimizde cam terasta gezeriz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise su taşkını yaşanan Derebağ Mahallesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Kentte son günlerde metrekareye düşen yağış oranında ciddi artış olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı da yer yer su taşkınları yaşanmakta. Burada muhtarımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı yok. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermeyeceğiz."

