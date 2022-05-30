Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten "ekonomide milli mücadele" vurgusu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserililerin sanayi ve ticaretle uğraşmayı sadece para kazanmak için yapmadıklarını, bu işi aynı zamanda bir milli mücadele olarak gördüklerini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çiçek, Kayseri'nin daha da gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Alan fark etmeksizin her taşın altına elini koyacağını vurgulayan Çiçek, "Çünkü Kayseri'de gördüm ki Kayseri bir milli mücadele veriyor. Kayserili ticareti ve sanayiyi sadece para kazanmak için yapmıyor. Bu meseleye para kazanma olayı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir milli mücadelesi olarak bakıyor. Kazandığı her bir kuruşu kendi cebine giren para olarak değil memlekete gelen para olarak görüyor." dedi.

Çiçek, iş insanlarının çalıştırdıkları gençlere maddi katkı sunmanın yanı sıra, onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutmaya vesile olduklarını dile getirdi.

21. yüzyılda bir devletin başka bir devleti işgal ettiğini anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Biz bu yüzyılda Müslüman olduğu için öldürülen, Türk olduğu için acı çeken, ticaret yapanların birçok sorunla karşılaştığı dünyanın kan gölüne dönüştüğü olaylara şahitlik ettik. Bu dünyada mazlumun, mağdurun umut beslediği yardım beklediği bir ülkenin evlatlarıyız. Dünyada Türkiye'ye bambaşka bakıyorlar, bambaşka bir şekilde bekliyorlar. Hem sanayicimizi hem iş insanlarımızı hem de bizleri bekliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de sadece sanayiyle uğraşmak, ticaretle uğraşmak, sadece bu ülkeye parasal katkı sağlamak değil aynı zamanda bir milli mücadeleye destek olmak, bizi bekleyen, bizden yardım isteyen ve ellerini açıp bu millete dua edenlere bir nebze ümit olmak demektir."

Çiçek ayrıca kente geldiği günden beri vatandaşlardan hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığı yönünde şikayetler aldığını ve bu sorunu çözmek için çok sayıda güvenlik kamerası takılacağını sözlerine ekledi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Ziraat Türkiye Kupasında final oynayan Kayserispor'u tebrik etti.

İhracat rakamlarıyla ilgili konuşan Büyüksimitci, Almanya'nın 83 milyon nüfusuyla 1 trilyon 700 milyar dolarlık, Türkiye'nin ise 84 milyon nüfusla 240 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Büyüksimitci, Almanya'nın yüksek teknoloji üretmesi bahanesine sığınılmaması gerektiğini, bu rakamları yakalamak için daha fazla çalışıp gayret gösterilmesi gerekliliğini ifade etti.

Türkiye'de üretilmeyen ürünlerle ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan Büyüksimitci, bu konuda Kayseri'nin gayret göstererek Kayseri İleri Malzemeler (KİM) Teknoloji AŞ'nin kurulduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin Türkiye'de inovasyon sıralamasında 9, rekabet sıralamasında ise 17. sırada olduğuna değinen Büyüksimitci, "Kayseri pandeminin olduğu, gümrük kapılarının kapatıldığı 2020 yılında ihracatın durduğu yılda 2,6 milyar dolar ihracat yaparak rekor kırdı. Daha sonra 2021 yılında 3,6 milyar dolar ihracat yaparak yeni bir rekor kırdı. İnşallah bu yılda 4,1 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

İhracat ve üretim rakamlarıyla ilgili sunum yapılan toplantıda Büyüksimitci Vali Çiçek'e plaket hediye etti.

