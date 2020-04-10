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Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle:

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, 2019-2020 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, “Korona Virüsü nedeni ile 11 Mart 2020 tarihine kadar olan zamanda Kayseri’de voleybol müsabakalarında %99’unu tamamladık.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle:

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, 2019-2020 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, “Korona Virüsü nedeni ile 11 Mart 2020 tarihine kadar olan zamanda Kayseri’de voleybol müsabakalarında %99’unu tamamladık. Sadece Okul Sporları Genç-B Kategorisinde 10 maç kalmıştı sezonu tamamlayabilmemiz için. Bu maçlar okulların tatil edilmesi nedeniyle ertelenmiştir. Diğer tüm kategorilerde Kayseri’de 2019-2020 sezonu tamamlandı" dedi.
Türkiye Erkekler 2.Voleybol liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor’un play-off ve yarı final grubunda başarılı olmasına rağmen final grubunda talihsizlik yaşadığını ve üst lige çıkmayı başaramadığını söyleyen Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, OSB Teknik Koleji Atletikspor ile sevindiklerini söyledi. Halil Dicle, "OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lige yükseldi. Bu sezon hedefine ulaşan OSB Teknik Koleji Atletikspor hepimizi sevince boğdu. Bu başarı Kayseri için çok önemli bir başarıdır. OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı sporcularını, antrenörlerini ve idarecilerini kutlarım" dedi.
Halil Dicle, "Alt liglerimizde Genç, Yıldız, Küçük, Midi kategorilerinde Bayan ve Erkek takımlarımızın tüm maçları oynandı, şampiyonlar belli oldu. Bayanlarda Gençlerde OSB Teknik Koleji Atletikspor, Yıldızlarda Melikgazi İzzet Öksüzkayaspor, Küçük ve Midilerde ise OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyon olmuşlardır. Erkeklerde ise Gençlerde, Yıldızlarda ve Midilerde Melikgazi Belediyespor, Küçüklerde Anayurt Finalspor şampiyon olmuşlardır. Bu takımlarımız, Türkiye şampiyonasına katılacaktı. Ancak Voleybol Federasyonu tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye şampiyonası ertelendi. Federasyon tarafından yeni bir tarih belirlenir ise Türkiye Şampiyonasına katılarak ilimizi temsil edeceklerdir" açıklaması yaptı.
Halil Dicle açıklamasının son bölümünde "Tüm takım yönetici, antrenör ve sporcular ile irtibat halindeyiz. Sporcular bu dönemde evlerinde spor yapmaktalar, videolarını göndermekte. Biz de tüm sporcularımıza Evde Kal, Sağlıklı Kal mesajı veriyoruz. Bu günler Allah’ın izni ile geçecek yeniden spor alanları dolacak aynı coşku ile spora devam edeceğiz" cümleleri kurdu.

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Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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