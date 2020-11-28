Kayseri’de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu

Kayseri’de 1 ay içerisinde ikisi 5 ve 12 yaşlarında çocuk olmak üzere yaşları 36 ile 82 arasında değişen 10 kişi evinde ölü olarak bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin derlediği bilgiye göre, 28 Ekim’den bu yana kentte evlerinde ölü bulunan şahısların sayısında artış yaşandı. Bu tarihten itibaren 2’si çocuk olmak üzere yaşları 36 ile 82 arasında değişen 10 kişi evinde ölü olarak bulundu. Basına yansıyan olaylar şu şekilde:

28 Ekim

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2352. sokak üzerinde ikamet eden İ.A.’dan (75) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ikamete giren sağlık ekipleri, İ.A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

1 Kasım

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Köprülü Caddesi Köprülü Apartmanı’nda oturan A.Ç.’den yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Evde tek başına olan A.Ç. için yakınlarının çağırdığı 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında A.Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.