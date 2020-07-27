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Kayseri'de 10 ev karantinaya alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.07.2020 21:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de 10 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkınca 10 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'nde ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlardan bazılarının yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurdukları hastanelerde Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine ekmek yapmak için bir arada bulunan kadınların yaşadığı 10 evde, 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.

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