YURTHABER
  4. Kayseri'de 12 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 12 firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kayseri'de 12 firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari 30 hükümlüye yönelik kent merkezinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 110 personelden oluşan 42 ekibin görev aldığı operasyonda, Kayseri, Niğde, Antalya, Mersin, Sivas ve Kahramanmaraş'ta ikametten hırsızlık yapan ve hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.P'nin de aralarında bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.

Adreslerde bulunamayan 18 firari hükümlüyü arama çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Develi’de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı YapıldıDeveli’de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan şahıslar firari hükümlü Kayseri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ali Veral’in acı günü

Ali Veral’in acı günü

Fen İşlerinden köprü imalatı

Fen İşlerinden köprü imalatı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:54
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Avrupa Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Bayram:

Avrupa Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Bayram:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.