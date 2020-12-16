Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının 4. yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, 4 yıl önce 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısını yayımladıkları mesajlarla lanetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen hain saldırıda 15 askerin şehit düştüğünü, 54 askerin yaralanarak gazi olduğunu hatırlattı.

O kara günün hala dün gibi hafızalarda yer aldığını belirten Büyükkılıç, "17 Aralık, Kayseri tarihine kara gün olarak geçti. Şehrin merkezinde komandolarımıza yapılan kalleş saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Hala dün gibi. Bir kış günü, öz çekim yapan o yiğitlerimizin son fotoğrafları hala gözümüzün önünde." ifadelerini kullandı.

Ne şehitleri ne gazileri ne de o hain saldırıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Abdulsamet Özen, Kenan Döngel, Yunus Emre Duran, Serdar Amak, Fehmi Barçın, Uğur Korkmaz, Mustafa Cihan, Arif Tuğ, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve Mesut Yaşar... 15 yiğit, 15 kahraman, 15 vatan evladı, 15 ana kuzusu, 15 babasının yiğidi, 15 sevgilisinin yari ve 15 ağabey. Şehadetlerinin 4. yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad mekanları cennet olsun diyorum."