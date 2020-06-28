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Kayseri’de 16 ev daha karantina altına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Kayseri’de koronavirüs nedeniyle 16 ev daha karantina altına alındı.Edinilen bilgiye göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesine 1 daire, Hürriyet Mahallesi’nde 2 daire, Şirintepe Mahallesi’nde 2 daire, Mimarsinan Mahallesi’nde 1 daire, Osmanlı Mahallesi’nde 2 daire, Danişment Gazi Mahallesi’nde 1 daire, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi’nde 1 daire, Mevlana Mahallesi’nde 1 daire, İncesu ilçesinde 4 ev ve Talas ilçesinde 1 daire koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.Karantina altına alınan evlerin ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kayseri’de koronavirüs nedeniyle 16 ev daha karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesine 1 daire, Hürriyet Mahallesi’nde 2 daire, Şirintepe Mahallesi’nde 2 daire, Mimarsinan Mahallesi’nde 1 daire, Osmanlı Mahallesi’nde 2 daire, Danişment Gazi Mahallesi’nde 1 daire, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi’nde 1 daire, Mevlana Mahallesi’nde 1 daire, İncesu ilçesinde 4 ev ve Talas ilçesinde 1 daire koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
Karantina altına alınan evlerin ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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