Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 hırsızlık olayından aranan 4 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 farklı hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İkamet, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, otomobilden akaryakıt hırsızlığı, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.



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