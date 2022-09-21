YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

21.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaya geçidinde 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık H.Ç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, maktul M.G'nin annesi P.G. ve babası S.G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve kararla birlikte tahliyesini talep etti.

Sanık H.Ç. savunmasında 43 yaşında olduğunu, hayatı boyunca kimseye bilerek ve isteyerek zarar vermediğini söyledi.

Olay günü maktulün yaya geçidinden geçmediğini öne süren H.Ç, "Kazanın önlenmesi imkansızdı. Çocuğu görür görmez hemen frene bastım ama yapacak bir şey yoktu. 2,5 aydır tutukluyum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müştekiler P.G. ve S.G. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

H.Ç'ye, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezası veren duruşma hakimi, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Hakim, karar kesinleştikten sonra sanığın ehliyetinin 1,5 yıl süreyle geri alınmasını da kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan ve gözyaşı döken anne P.G. "Çocuğumun okul elbiseleri dolabın gözünde asılı kaldı. Benim çocuğum okula gidecekti ama gidemiyor ve bunun suçlusu dışarıda. Bugün elini koluna sallayarak çıkacak. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Neye yaradı ki yemediğimiz, yedirdiğimiz. Geldi, sarhoşun biri vurdu." diye konuştu.

Maktulün babası S.G. ise sanığın 196 promil alkollü çıktığını öne sürerek, en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

- Olay

H.Ç, 3 Temmuz'da Hulusi Akar Bulvarı'nda yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki M.G'ye aracı ile çarpmış, hastaneye kaldırılan çocuk, 12 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan kadın, tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandıKayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı
Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildiYargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:36
İkindi
16:03
Akşam
18:45
Yatsı
20:02
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.