YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlısı, kardeşi çıktı

Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlısı, kardeşi çıktı

15.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maktulün eşi ile yengesi de şüpheliye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce evinde öldürülen kişinin katil zanlısının, kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Haziran 2014'te ilçeye bağlı Palas Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle öldürülen C.U'nun cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip ile alınan ifadeler sonucu, C.U'yu kardeşi N.U'nun öldürdüğünü, yengesi N.U. ve eşi F.U'nun da ona yardım ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Aradan geçen süreçte, şüphelilerin çeşitli televizyon programlarına katılarak, cinayetin aydınlatılması için yardım istedikleri tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahili istila ettiler! Gören telefona sarıldıSahili istila ettiler! Gören telefona sarıldı
"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama
Kayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandıKayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:29
İkindi
15:36
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Ekinci Eczanesi
Kocasinan
Elem Eczanesi
Melikgazi
Fazilet Eczanesi
Melikgazi
Nart Eczanesi
Kocasinan
Tolga Eczanesi
Kocasinan
Alçılar Eczanesi
Kocasinan
Aysunilgün Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.