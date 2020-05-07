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Kayseri’de 700’ye yakın Covid-19 vaka var

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası Başkanlığı, Kayseri’de 700’e yakın Covid-19 pozitif vakası olduğunu duyurdu.Kayseri Tabip Odası Başkanlığı tarafından twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filyasyon ekibi iyi çalışıyor.

Kayseri’de 700’ye yakın Covid-19 vaka var

Kayseri Tabip Odası Başkanlığı, Kayseri’de 700’e yakın Covid-19 pozitif vakası olduğunu duyurdu.
Kayseri Tabip Odası Başkanlığı tarafından twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filyasyon ekibi iyi çalışıyor. 700’e yaklaşan Covid pozitif vakasının olduğu şehrimizde yoğun bakımlarda 50’ye yakın hasta ve 15 entübe hastamız var" ifadesinde bulunuldu.
Aynı açıklamada, "500’e yakın şüpheli ve pozitif hastamız da tedavi alıyor. Yoğun bakım yerine evde kal Kayseri. Kurallara uyalım. Toplu iftar seneye" ifadesine yer verildi.

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Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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