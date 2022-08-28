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Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

28.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, siyah poşet içerisinde 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar M.G. ve B.N. gözaltına alındı.

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Kayseri uyuşturucu

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