YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı

Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı

24.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin İncesu ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 8 jeotermal kaynak arama sahası, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 2 Mayıs Salı günü 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Şartname, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir’deMilli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir’de
Anahtar Kelimeler:
jeotermal

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Tulunay eczanesi
Kecioren
Yilmaz eczanesi
Elmadag
Şenbaba eczanesi
Bala
Şule eczanesi
Kecioren
Ateş eczanesi
Polatli
Polen eczanesi
Yenimahalle
Halk eczanesi
Sereflikochisar
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.