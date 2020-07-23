Kayseri’de 9 daire karantina altına alındı

Kayseri’de İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Coved-19 testi pozitif çıkanlarla temaslı bulunanların yaşadığı 9 daire karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre koronavirüs salgını çerçevesinde filyasyon ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi’nde 1, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 1, Camii Kebir Mahallesi’nde 1, Yavuzlar Mahallesi’nde 1, Turgutreis Mahallesi’nde 1, Kocasinan Ahi Evran Mahallesi’nde 1, Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde 1, Belsin semtinde 1 olmak üzere 9 daire İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alındı.

Karantina altına alınan 9 dairenin ihtiyaçları 14 gün boyunca Vefa Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.

