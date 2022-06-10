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Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

10.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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