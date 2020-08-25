Kayseri'de ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem yardımı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ahırı ve samanlığı yanan ve 9 büyükbaş hayvanı telef olan aileye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 10 buzağı ve yem yardımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan genç çiftçi Hatun Öztürk'ü ziyaret etti.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Öztürk'e ait ahırda yangın çıktığını ve yangında ailenin zarara uğradığını belirtti.

Şahin, "2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında üreticimiz Hatun Öztürk'e 6 hayvan vermiştik. Hayvancılığa böylelikle başlanmış oldu. 6 hayvanla başladığı süreci 21 hayvana kadar ulaştırdı. Bu yıl 22 Temmuz'da yaşanan bir yangın neticesinde 9 hayvanı telef oldu. Olayın hemen ertesi günü ilçe müdürümüz ve yetkililerimiz ile buraya geldik. Kendilerine o zaman çok fazla bir şey belli etmedik, bir şey de söylemedik ama devletimizin ve Bakanlığımızın dün nasıl yanlarındaysa, bugün de yanlarında olacağı konusunda az da olsa bir bilgi vermeye çalıştık."