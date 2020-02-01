YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı

Kayseri'de aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kayseri'de aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı

KAYSERİ (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.

Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nın eğimli arazisini dolduran çocuklar ve aileleri, yanlarına aldıkları fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen, meyve kasası ve kızakla kaydı.

Köksal Özdemir, AA muhabirine, kayak yaparak güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Çocukluk yıllarındaki gibi oğluyla beraber poşetle kaydıklarını belirten Özdemir, "Gün burada güzel geçiyor. Her zaman Erciyes'e çıkma fırsatı bulamıyoruz. Çocuklar da evde sıkılınca kayak merkezi tadında olan bu yerimize gelip eğleniyoruz. Poşetle kaydık. Çocuğum da çok mutlu oldu." diye konuştu.

Azra Karan da kuzenini ziyaret etmek için Adana'dan geldiklerini belirterek, hava şartlarından dolayı Erciyes'e gidemedikleri için burada kızakla kaydıklarını ifade etti.

Emine Karan ise burada çok eğlendiklerini dile getirerek, "Erciyes'e çıkacaktık ama yollar kapalıydı. Ailemizle vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Burası Erciyes'i aratmadı. Zaten biz burayı görünce 'küçük Erciyes' dedik. Çok eğlenceli ve herkesin gelmesini tavsiye ederiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciyes Kayak Kayseri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuğba Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.