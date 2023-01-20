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Kayseri’de alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

20.01.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çaptığı motosikletle bulunan 2 kişi yaralandı. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanırken 1.59 promil alkollü çıktı.

Kayseri’de alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 38 FM 583 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A. (32), önünde ilerleyen A.E. kontrolündeki 38 JH 283 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.E. ve yanında bulunan kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Y.A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücü Y.A.’nın Talas Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan Y.A. kısa süreli kovalamacanın ardından Askeri Hastane Caddesi üzerinde yakalandı.

1.59 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.A.’nın 1.59 promil alkollü olduğu tespit edilirken ’alkollü araç kullanmaktan’ 6 bin 43 TL idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan Y.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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