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Kayseri'de araçlara çarparak ilerleyen sürücü yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 19:56 | Son Güncelleme

Otomobiliyle 3 araca çarptıktan sonra ters yönde ilerleyen sürücü, 9 araca daha çarparak durdu - Yaralanan sürücünün, yüksek şeker nedeniyle bir süre bilincini kaybettiği ileri sürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kullandığı otomobiliyle araçlara çarparak ilerleyen sürücü yaralandı, 12 araçta hasar oluştu.

Celal Ö. (50), kullandığı Alman plakalı otomobiliyle Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde 3 araca çarptı. İlerlemeye devam eden sürücü, Talas Bulvarı'nda ters yöne girip, 9 araca daha çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Celal Ö, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Celal Ö'nün çarptığı 12 araçta ise hasar oluştu.

Kazanın yaşandığı bulvarda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Almanya'dan tatil için memleketine geldiği öğrenilen gurbetçi Celal Ö'nün şeker komasına girdiği, bu nedenle geçici süreyle bilincini kaybettiği ileri sürüldü.

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