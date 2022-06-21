Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.



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