YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

21.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildiAmatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtıİstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:07
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.