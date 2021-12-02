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Kayseri'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

02.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldüren ve hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 17 yaşındaki sanık, hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık S.Ö, maktul A.E'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşti.

Sanığın savunmasının ardından mütalaasını veren duruşma savcısı, S.Ö'nün "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de araçta şakalaşan ve yaptıkları özçekimin silinmesi konusunda anlaşamayan 2 arkadaş arasında çıkan kavgayı diğer arkadaşları ayırmıştı. Aralarında husumet oluşan ve 28 Nisan'da telefonda tartışarak, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde buluşan ikili arasında çıkan kavgada, S.Ö. bıçakla A.E'yi öldürmüştü.

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