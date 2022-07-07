Kayseri'de babasının kız arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı.

Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.

Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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