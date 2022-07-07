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Kayseri'de babasının kız arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

07.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de babasının kız arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kayseri'de babasının kız arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı.

Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.

Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de babasının kız arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

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