Kayseri'de balkondan eve giren kişi, husumetlisini silahla yaraladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de alt katın pencere korkuluğundan tırmanıp evin balkonundan içeri giren husumetlisi tarafından tabancayla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli A.Ö, merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Selim Sokak'taki iki katlı binanın üst katında ikamet eden husumetlisi A.G'nin evinin balkonuna, alt katın pencere korkuluğundan tırmanarak çıktı.

Balkondan içeriye giren ve tartıştığı A.G'yi tabancayla ayağından yaralayan zanlı, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.



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