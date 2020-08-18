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Kayseri'de bayat ekmek kutularıyla 4 ton ekmeğin israfı engellendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de bayat ekmek kutularıyla 4 ton ekmeğin israfı engellendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilen 485 bayat ekmek kutusu sayesinde, bir yılda yaklaşık 4 ton ekmeğin israf olması engellendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelere yerleştirdikleri kutularla ekmeklerin israf olmasının önüne geçiyor.

Ekipler tarafından düzenli olarak kutularda toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına ve besicilik yapan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tasarımı ve görüntüsüyle dikkati çeken kutuların üzerine yazılan "Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin", "Ekmek tarlada çitçinin, sofrada senin emeğin", "Ye, iç ama israf etme" mesajlarıyla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda hazırlanan bayat ekmek kutularından bir yılda yaklaşık 4 ton ekmek toplanarak hayvanlar için kullanıldı ve israf edilmesi önlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulamanın alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğin israfını önlemek için önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi durumundaki ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımız itibarıyla ekmeği çok değerli gören bir toplumun mensuplarıyız. Bu yüzden nimet olan ekmeğin israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan bayat ekmek kutularıyla asıl vermek istediğimiz mesaj, ekmeği israf edilmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. Bu vesile ile israfsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

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