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Kayseri'de binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

04.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Rezzan Durak, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'ndeki binanın havalandırma boşluğuna düşen kedisini çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Apartmana gelen itfaiye personeli iple sarkarak, kediyi mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan çıkarıp, sahibine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından, kurtarma anının görüntülerini paylaşarak, "Nerede tehlikeye düşmüş bir canlı varsa itfaiye ekiplerimiz orada. Kocasinan ilçemizde bir bina boşluğuna düşen yaramaz evcil kedi, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi." ifadelerini kullandı.

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