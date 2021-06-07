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Kayseri'de bir kadının öldürüldüğü, 2 kadının yaralandığı olayın sanığına 87 yıl 11 ay hapis cezası

07.06.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kadının öldürüldüğü, 2 kadının yaralandığı olayın sanığına 87 yıl 11 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kadından birinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı olayla ilgili yargılanan sanık, 87 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık G.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, sanık avukatı salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık G.K'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını, A.B'nin de beraatını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan G.K, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 85 yıl 10 ay, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis, 1320 lira para cezası verdi, sanık A.B'nin beraatine hükmetti.

- Olay

Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde 30 Ocak 2020'de bir eğlence merkezinde çalışan ve iş çıkışı saldırıya uğrayan 3 kadından Gürcistan uyruklu I.K. hayatını kaybetmiş, A.A. ile Y.Ö yaralanmıştı. G.K. ve A.B. olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla Sivas'ın Gemerek ilçesindeki evlerinde yakalanmıştı.

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