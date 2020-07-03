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Kayseri'de bir kişi tüfekle öldürüldü

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir kişi tüfekle öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle sırtından vurulan Suriyeli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta, Suriye uyruklu Belali Akkad, 6 arkadaşıyla yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle ev tüfeğiyle sırtından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaşayan 6 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Akkad'ın cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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