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Kayseri'de bir kişi, "yol süpürme" tartışmasında araya giren ağabeyini silahla yaraladı

31.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi, "yol süpürme" tartışmasında araya giren ağabeyini silahla yaraladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerinin önünü süpüren kişiyi "toz çıkardığı" için sinirlenip tabancayla vurmak isteyen zanlı, araya giren ağabeyini yaraladı.

İddiaya göre, Argıncık Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünü süpüren U.B. ile E.A. arasında "toz çıkardığı" gerekçesiyle tartışma yaşandı.

E.A. tabancasıyla ateş etmeye çalıştığı sırada kendisini engellemek isteyen ağabeyi M.A'yı parmağından vurarak yaralandı.

M.A. kendi imkanlarıyla gittiği Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, E.A'yı yakaladı.

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