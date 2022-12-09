YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası verildi

09.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin davada 4 sanıktan biri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık B.E, tutuksuz yargılanan H.E, S.E. ve M.K. ile maktul Ahmet Çamlı'nın annesi, babası ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mütalaasını sunan savcı, B.E'ye ağır tahrik indirimi uygulanmasını, sanığın annesi H.E'nin tutuklanmasını, baba S.E. ile M.K'nin ise beraatini istedi.

Müşteki avukatları karara itiraz etti. Ağır tahrik bulunmadığını belirten avukatlar, tüm sanıkların tutuklanmaları talebini paylaştı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, müebbet hapis cezası verdiği B.E'nin cezasını ağır tahrik hükmü uygulayıp 18 yıla indirdi, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

OLAY

Belsin Selimiye Mahallesi'nde 30 Ekim 2021'de iki grup arasında laf atma sebebiyle kavga çıkmış, sopa ve tornavidaların kullanıldığı kavgada yaralanan Ahmet Çamlı tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmiş, kavgaya karışan B.E. tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri Havalimanı’nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildiKayseri Havalimanı’nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi
İş yeri yandıktan 3 gün sonra öldürülmüştü, şüphelisi tutuklandıİş yeri yandıktan 3 gün sonra öldürülmüştü, şüphelisi tutuklandı
Mersin’de portakalda hasat başladıMersin’de portakalda hasat başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet hapis cezası

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.