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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı

21.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 4 zanlının kentte saklandığını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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