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Kayseri'de dolu meyve bahçelerine zarar verdi

19.05.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de dolu meyve bahçelerine zarar verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dolu nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.

Yerköy ile Mustafabeyli mahallelerinde sağanakla etkili olan dolu, tarım alanlarını adeta beyaza bürüdü.

Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren dolu, meyve ağaçlarıyla, ekili alanlarda hasara yol açtı.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde su taşkınları yaşandı.

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