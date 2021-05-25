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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan üç sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

25.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ'den yargılanan üç sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üç sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar eski askeri öğrenciler Y.S.K. ve Z.F.T. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan görüştüğü iddiasıyla yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Örgüt üyesi olmadığını öne süren sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Y.S.K. ve Z.F.T'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede, yargılanan tutuksuz sanık eski polis O.G. de suçlamaları kabul etmedi.

Terör örgütünün kullandığı kodlamada ismi geçen sanık, masum olduğunu öne sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.G'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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