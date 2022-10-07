YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

07.10.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'yi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, tehdit suçundan aranan Ş.T, Hunat Mahallesi'ndeki adresinde polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde 1 tabanca, 3 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırgız halk ozanı Sultanbekov 8 asırlık Sultanhanı Kervansarayı'nda konser verdiKırgız halk ozanı Sultanbekov 8 asırlık Sultanhanı Kervansarayı'nda konser verdi
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davaElebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava
Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldüTekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri operasyon

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:36
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.