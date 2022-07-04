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Kayseri'de fuhuş operasyonda 14 şüpheli yakalandı

04.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de fuhuş operasyonda 14 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kadını fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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