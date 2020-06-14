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Kayseri'de göçük nedeniyle 2 katlı evin duvarı çöktü

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Göçük nedeniyle yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir mağara ortaya çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı evin duvarı göçük nedeniyle çöktü.

Mimarsinan Mahallesi Kayabaşı 1. Sokak'ta bulunan ve kullanılmayan 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte evin duvarı yıkılırken, yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir mağara ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinden Zehra Taşkın, geçen yıl da aynı evde göçük oluştuğunu, bir odanın hasar gördüğünü belirterek, "Evde kalanlar bir süre önce evi boşalttı. Buraların altı hep mağara. Bugün de göçtü. Çok korktuk." dedi.

Ayşe Mercan da kimse zarar görmeden evin yıkılmasını istedi.

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