Kayseri'de ikametten hırsızlık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İkamete düzenlenen operasyonda S.D. (33), S.B. (32) ve S.B. (22) suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli yarın adli mercilere sevk edilecek.



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