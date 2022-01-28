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Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı

28.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıklarını öne sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlenen A.E, M.Y. ve G.G'yi yakaladı.

Jandarma ve polis sorumluluğundaki 6 hırsızlık olayının failleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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