Kayseri'de kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Genel Avlağı'nda yaptığı kontrollerde, bir kişinin kaçak keklik avladığını tespit etti.
Kaçak avcıya 4 bin 700 lira idari, 2 bin 800 lira da tazminat olmak üzere 7 bin 500 lira ceza kesildi.
Avcının yanında bulunan 5 keklik tuzağı, 2 kafes ve 2 kekliğe ekiplerce el konuldu.
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