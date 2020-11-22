Kayseri'de kadın cinayetleri protesto edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aralarında kadın cinayetine kurban gidenlerin yakınlarının da bulunduğu bir grup, "kadın cinayetleri"ni protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Şiddeti durduracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Slogan atarak cinayetlere tepki gösteren kadınlara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun kadın meclisleri adına açıklama yapan Şahfer Kaya, kadınların kendi hayatlarına dair karar aldıkları için öldürüldüğünü öne sürdü.

"Bu ülkede kadınlar her gün yaşam mücadelesi veriyor." diyen Kaya, kadınların korunmak için sosyal medyadan seslerini duyurduğunu ifade etti.

Kaya, kadınların adalet için her yolu denediklerini de vurgulayarak, mahkemelerde alınan kararların etkin uygulanması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesinin önemli olduğunu anlatan Kaya, "Genç kadınlar şiddetten kurtulmaya çalışıyor. Tıpkı Melek Aslan gibi şiddetten korunmak için koruma kararı aldırırken geride kitapları kalıyor. Tıpkı Pınar Aslan, Zeynep Şenpınar gibi. Hepsi kendi ayaklarının üzerinde durmak, kendi kararlarını almak, eşitçe yaşamak istiyordu. Biz ölmek değil, yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıl önce kocası tarafından Sarız ilçesinde öldürülen Ayşe Gül Toprak'ın ablaları Saniye Toprak ve Rukiye Cura da etkinliğe katıldı.

