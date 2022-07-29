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Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

29.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyon, kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyonda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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