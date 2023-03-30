Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık E.T'ye ulaşılamadığını belirten mahkeme başkanı, taraflara tanığın dinlenip dinlenmemesi yönündeki görüşlerini sordu.
Müştekiler ve avukatı, olay yerinde bulunan sağlık çalışanının beyanının önemli olduğunu vurgulayarak, tanığın dinlenmesini istedi.
Sanık H.D.E. de suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Tanığın sonraki celse Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hazır edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
OLAY
Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021'de 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılmıştı.