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Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

30.03.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık E.T'ye ulaşılamadığını belirten mahkeme başkanı, taraflara tanığın dinlenip dinlenmemesi yönündeki görüşlerini sordu.

Müştekiler ve avukatı, olay yerinde bulunan sağlık çalışanının beyanının önemli olduğunu vurgulayarak, tanığın dinlenmesini istedi.

Sanık H.D.E. de suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Tanığın sonraki celse Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hazır edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAY

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021'de 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılmıştı.

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