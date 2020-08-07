YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de konut satışlarında büyük artış

Kayseri’de konut satışlarında büyük artış

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistikleri verilerine göre 2020 yılı Haziran ayında Kayseri’de satılan konut sayısı, bir önceki ayın neredeyse 4 katına ulaştı.

Kayseri’de konut satışlarında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistikleri verilerine göre 2020 yılı Haziran ayında Kayseri’de satılan konut sayısı, bir önceki ayın neredeyse 4 katına ulaştı. Haziran ayında Kayseri’de 4 bin 77 adet konut satışı gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın Haziran ayında gerçekleşen bin 268 konut satışının da 3 katından daha fazla olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, kentte satışı gerçekleşen 4 bin 77 adet konutun 2 bin 365 tanesinin, yani yaklaşık yüzde 58’inin ’borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesi’ yani ’ipotekli satış’ şeklinde gerçekleştiğini belirtti. Uslu; "Kayseri için ipotekli satış oranı bir önceki Mayıs ayında yüzde 37 civarında gerçekleşmişti" dedi.
Konut satışlarında Haziran ayındaki artışın Türkiye için de geçerli olduğunu vurgulayan Uslu; ülke genelinde Mayıs ayında 50 bin 936 olan konut satışının Haziran ayında 190 bin 12’ye çıktığını, dolayısıyla burada da 4 kata yaklaşan bir artışın olduğunu söyledi. Uslu, "2020 yılı Haziran ayındaki konut satışı, geçen yılın Haziran ayı ile kıyaslandığında da artışın 3 kattan daha fazla olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak yabancılara yapılan yapılan konut satış sayılarına da değinen TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu; bu yılın ilk 6 ayında yabancılara 14 bin 262 adet konut satıldığını, geçen yılın ilk 6 ayında ise bu sayının 19 bin 952 olduğunu ifade etti. Uslu, "Dolayısıyla burada yüzde 29’luk bir azalma söz konusu. Aynı dönemde yabancılara en çok konutun satıldığı illerimiz ve satılan konut sayıları ise sırasıyla İstanbul 6 bin 902, Antalya 2 bin 708, Ankara 964 ve İzmir 342 şeklinde sıralanıyor. Türkiye’den en çok konut satın alan yabancıların ülke uyruklarına bakıldığında ise İran ve Irak vatandaşlarının diğer ülkelere göre oldukça fazla olduğu göze çarpıyor" diye konuştu.

Kayseri’de konut satışlarında büyük artış

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:38
Öğle
12:49
İkindi
16:38
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.