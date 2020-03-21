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Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Benli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılımını engellemek için alınan tedbirlere ilişki bilgi verdi.

Benli, kişilerin toplu olarak bulunabilecekleri oto pazarları ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın yurt dışından gelenler ile bunlarla aynı evde yaşayan veya temas halinde olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü veya kollukça 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlar hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır. Lokanta ve restoranlarda müşteriler, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturacaklardır. SPA, hamam, masaj salonu, sauna, spor merkezi, disko gibi yerlerin faaliyetleri durdurulmuştur."

Semt pazarlarında, pazar yeri satıcılarının satış yaparken maske ve eldiven kullanacaklarını aktaran Benli, "Vatandaşlar tezgahtaki ürünü seçmeden alacaktır. Ekmek, ekmek çeşitleri, pide ve unlu mamulleri, alıcının eli değmeden kapalı dolaplarda muhafaza edilerek ambalajlı şekilde satılacaktır." ifadesine yer verdi.

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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli Kovid-19 yeni tip koronavirüs

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